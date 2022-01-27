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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

27.01.2022 16:06
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilere ait evlerde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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