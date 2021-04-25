Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise cezaevine teslim edildi.

Operasyonda, İbrahim S, Songül D, Birgül D, Leyla D. ile Serkan U. ile 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eskişehir 'de haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

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