Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, İbrahim S, Songül D, Birgül D, Leyla D. ile Serkan U. ile 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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