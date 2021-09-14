Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca "Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan zanlı O.Ç'nin kent merkezindeki bir otelde olduğunu belirledi.

Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu