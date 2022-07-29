Aranması olan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Aranması olan 2 hırsız tutuklandı

29.07.2022 14:16
Aranması olan 2 hırsız tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranması olan 2 şüpheli, bir apartmanın garajında çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranması olan 2 şüpheli, bir apartmanın garajında çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbara konu adrese giden ekipler, çalışmaları sonucu apartman garajında G.U. ve Ç.Y. isimli şüphelileri yakalandı. Yapılan kontroller sonucu her iki şüphelinin de hırsızlık suçundan arandığı ve garajda bulunan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Esnaf Odaları Birliği Başkanı Birsen'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret Esnaf Odaları Birliği Başkanı Birsen'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranması olan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranması olan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika
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