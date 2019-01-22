Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Adliyede

Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Adliyede

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Adliyede, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin H.A., M.Ç. ve K.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:46 Kaynak: DHA

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