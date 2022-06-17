Ekipler, güvenlik kameralarından, zanlıların kolları ve ellerinde dövme olduğunu tespit etti.

Eskişehir 'de kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, kolları ve ellerindeki dövmelerden yola çıkan jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri dövmelerinden tespit edilip yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.