Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bazı motosikletleri çaldıkları, kümeslerden hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen E.D, R.A. ile Ö.K'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Saklandıkları evlerde gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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