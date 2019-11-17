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Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bazı motosikletleri çaldıkları, kümeslerden hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen E.D, R.A. ile Ö.K'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Saklandıkları evlerde gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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