Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

28.07.2022 10:27
Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir adreste meydana gelen hırsızlık olayı hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda bahse konu yerden demir kesme makasını ve bir miktar demiri çalan şüphelilerin S.Ç ve E.Ç oldukları tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüpheliler Odunpazarı İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayının şüphelisi S.Ç.'nin daha önceki 160 bin lira değerindeki 2 adet hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüpheli S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Tepebaşı Belediyesi'ne Kırsal Kalkınma Desteği Tepebaşı Belediyesi'ne Kırsal Kalkınma Desteği
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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