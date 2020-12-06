Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sütlüce Mahallesi'nde yaşanan ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Onur U'yu saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.