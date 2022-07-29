Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

29.07.2022 10:02
Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de "hırsızlık" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de "hırsızlık" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucunda hükümlü E.D'yi yakaladı.

Çeşitli "hırsızlık" suçlarından 17 yıl 6 ay 25 gün, "basit yaralama" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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