Eskişehir'de hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesinde farklı zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmalar sonunda polis, toplam 1700 lira ve bir cep telefonundan oluşan 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.K.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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