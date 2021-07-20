Eskişehir'de tarla içerisinde bulunan su motorlarındaki ekipmanları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yassıhöyük Mahallesi, Çayır mevkinde E.A.K'ye ait tarla içerisinde bulunan tarımsal sulama yapmak amacıyla kullanılan su motorunun ekipmanlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler hırsızlık olayının şüphelileri E.D. ile İ.B'yi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika