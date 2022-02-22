270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı

22.02.2022 15:00
270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de hafriyat döküm sahasından iş makinesine ait 270 litre motorini çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de hafriyat döküm sahasından iş makinesine ait 270 litre motorini çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Odunpazarı'na bağlı Karapazar Mahallesi'nde 3 şahıs tarafından hırsızlık yapılacağı öğrenildi. Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri belirlenerek takibe alındı. Tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç Aşağıçağlan Mahallesi'nde JASAT Timi tarafından yakalandı. Yakalanan araçta yapılan aramada plastik bidonların içince 270 litre motorin, 1 adet demir kesme makası, 1 adet merdiven, 1 adet piknik tüpü, 1 adet akü ile çok sayıda muhtelif tamir aleti ve hurda malzeme ele geçirildi. Bulunan çalıntı malzemelere el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık malı olduğu değerlendirilen motorin ve hurda malzemeler ile ilgili bölgede araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu 270 litre motorinin Karapazar Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin deposundan çalındığı tespit edildi. Diğer hurda malzemelerin ise aynı hafriyat döküm sahasından çalındığı belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçirilen 270 litre motorinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı
270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı
270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı
270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı

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JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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