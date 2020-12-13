Eskişehir'de hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Orhangazi Mahallesi Ziraat Caddesi'nde devriye görevini yürüten mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı. Bekçileri fark ederek araçla kaçan zanlı, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde, bir evden çalındığı öne sürülen ziynet ve giyim eşyaları ile elektronik malzeme ele geçirildi. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 59 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler

Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum

Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi

Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu

Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler

Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı

Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi