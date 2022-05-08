Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu

08.05.2022 13:17
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu

ESKİŞEHİR'de 2'nci İdare Mahkemesi, ev sahiplerinin başvurusu üzerine Odunpazarı Belediyesi'nin 30 dönümlük hobi bahçesinde yer alan 60 kadar prefabrik evin yıkıma ilişkin karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ESKİŞEHİR'de 2'nci İdare Mahkemesi, ev sahiplerinin başvurusu üzerine Odunpazarı Belediyesi'nin 30 dönümlük hobi bahçesinde yer alan 60 kadar prefabrik evin yıkıma ilişkin karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde 66 hisseli olan 30 dönüm tarım arazilerinde 2018 yılında kooperatif kuran sahipleri, 50'şer metrekarelik 60 kadar prefabrik ev yaptı; kalan kısımları ise tarım alanı olarak hobi bahçesi haline getirdi. Kasım 2020'de 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 No'lu Kanun' yasalaştı. Yasayla tarım arazilerine ev yapılması yasaklanırken, yapılar kaçak durumuna düştü. Odunpazarı Belediyesi encümeninin yanı sıra mecliste gündeme gelen prefabrik evler için geçen ay yıkım kararı alındı. Sahipleri verilen sürede evleri yıkmadığı için Odunpazarı Belediyesi gönderdiği uyarı yazısıyla kaçak evlerin 9 Mayıs sabah 09.00'da yıkılacağını tebliğ etti.

İDARE MAKEMESİ YIKIMI DURDURDU

Belediyenin yıkım kararını protesto eden ev sahipleri avukatları aracılığıyla Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, oy birliği ile yıkım kararı hakkında 30 günlüğüne yürütmeyi durdurma kararı vererek taraflardan detaylı savunma istedi. Mahkeme kararında, "Yapıların yıkımına ilişkin işlemin uygulanması durumunda söz konusu yapının/yapıların yıkılacak olması nedeniyle işlemin yürütülmesinin devamı halinde davacı açısından telafisi güç zararlar doğurabileceği değerlendirildiğinden, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 30 gün süre verilmesine karar verildi" denildi.


Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
YORUMLAR
500
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Prefabrik, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 13:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement