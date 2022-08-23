Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

23.08.2022 17:13

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Hüseyin Koç'un, husumetlilerince parkta dövüldükten sonra 2'si tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anların, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, tutuklanmıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'ndeki parkta, 17 Ağustos'ta Hüseyin Koç (44), aralarında husumet olduğu belirtilen Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Koç, Adnan E. ile Birdal E. tarafından dakikalarda dövüldükten sonra bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdığı Hüseyin Koç, kurtarılamadı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Birdal E., Hüseyin C., Adnan E. ve Serdar E.'yi tespit etti. Kaçan şüphelilere, arkadaşları Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E.'nin (44) yardım ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan 7 kişi, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Adnan E. ile Birdal E., 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı; diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, parktaki kavga ve Hüseyin Koç'un dakikalarca dövüldüğü anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç'un şüpheliler tarafından dakikalarda tekme tokat dövüldüğü görüldü.

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Kaynak: DHA

Hüseyin Koç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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