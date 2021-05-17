Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, Hoşnudiye Mahallesi'nde içkili bir eğlence yerinde iki yıl önce çıkan kavganın ardından aralarında husumet başladığı öğrenilen Mustafa Koca (38) ile Kerim Enes B, Büyükdere Mahallesi Saygılı Sokağı'nda dün gece saatlerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kerim Enes B, üzerinde taşıdığı bıçakla Koca'yı göğsünden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Koca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Kerim Enes B. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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