Eskişehir'de 'huzur' uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 'huzur' uygulaması

29.05.2022 13:07
Eskişehir'de 'huzur' uygulaması

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı 400 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, karayolları, şehir giriş ve çıkışları ile kentin işlek caddelerinde bulunan eğlence merkezlerini denetledi. Denetimlerde 8 bin 254 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 11 şahsın kasten yaralama, basit yaralama, kamu malına zarar verme, tehdit, dolandırıcılık, şantaj, karşılıksız yararlanma ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu tespit edildi. Haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Kimlik sorgulamalarında 4 şahsın ise asker kaçağı olduğu anlaşıldı. İşletme ve eğlence merkezlerinin denetiminde 82 umuma açık alan denetlenirken, 15 işletmeye idari ve adli işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 628 araçtan 4'üne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 'huzur' uygulaması
Eskişehir'de 'huzur' uygulaması
Eskişehir'de 'huzur' uygulaması
Eskişehir'de 'huzur' uygulaması

YORUMLAR
500
Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 'huzur' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 'huzur' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement