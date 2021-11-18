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Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırma davası yeniden görülmeye başlandı - Son Dakika

Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırma davası yeniden görülmeye başlandı

18.11.2021 12:32
Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırma davası yeniden görülmeye başlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar, beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar, beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015 yılında Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetti.

Eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayan davaya sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Maliye hazinesi vekili beyanında, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporlarından anlaşılacağı üzere 28 milyon lira kamu zararına yol açıldığını, bu zarara yol açan sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve sanık savunmaları için duruşmayı 28 Ocak 2022'ye erteledi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, duruşmanın ardından gazetecilere, bugün Eskişehir Adliyesi'nde tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirterek, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki olarak takip ettiklerini söyledi.

İlgili dosyayı ve duruşmayı takip edeceklerini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bugün girdiğimiz dosya 2010 yılında manşetlere betonla ilgili yolsuzluk anlamında çıkan dosyanın devamıydı. Yargıtay bu dosyayı eksik inceleme sebebiyle bozdu. Yeniden bir inceleme yapılacak. Sayın mahkeme bu konuya ilişkin müştekiler, sanıklar hepsini dinleyecek. Hemen akabinde Yargıtay'ın bozma ilamına ilişkin uyup uymayacağına ilişkin karar verecek. Yargı süreci arkadaşlarımızın birçoğu mesleki anlamda sürecin nasıl olduğunu biliyorlar. Biz yargı sürecinin bağımsız adliyelerde süreceğini daha önce beraatlerine ilişkin nasıl davranmışsak aynı davranış modelini sergilemeye devam edeceğiz. Kamunun haklarını korumaya devam edeceğiz."

Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Yargıtay, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırma davası yeniden görülmeye başlandı - Son Dakika


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