Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı
Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı - Son Dakika Ekonomi

Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Ekim 2019 Dış Ticaret İstatistikleri 'ne göre Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı.

Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Ekim 2019 Dış Ticaret İstatistikleri 'ne göre Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,3 artarak 107 milyon 865 bin dolar, ithalat ise yüzde 16,7 azalarak 2019 Ekim ayında 74 milyon 496 bin dolar olarak gerçekleşti.


Eskişehir'de, 2019 (Ocak-Ekim) 10 aylık dönemde, toplam ihracat 930 milyon 448 bin dolar, ithalat ise 705 milyon 196 bin dolar oldu.


Ülke genelinde ise ihracat yüzde 0,1 azaldı, ithalat ise yüzde 8 arttı. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin fotoğraflarını paylaştı
Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:43:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]