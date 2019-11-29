Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Ekim 2019 Dış Ticaret İstatistikleri 'ne göre Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,3 artarak 107 milyon 865 bin dolar, ithalat ise yüzde 16,7 azalarak 2019 Ekim ayında 74 milyon 496 bin dolar olarak gerçekleşti.



Eskişehir'de, 2019 (Ocak-Ekim) 10 aylık dönemde, toplam ihracat 930 milyon 448 bin dolar, ithalat ise 705 milyon 196 bin dolar oldu.



Ülke genelinde ise ihracat yüzde 0,1 azaldı, ithalat ise yüzde 8 arttı. - ESKİŞEHİR