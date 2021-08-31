Eskişehir'de ihracat ve ithalat verileri artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı 2021 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2021 Temmuz ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 8 artarak 80 milyon 582 bin dolar, ithalat yüzde 18 artarak 2021 Temmuz ayında 68 milyon 826 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,2 ithalat yüzde 16,8 arttı. - ESKİŞEHİR