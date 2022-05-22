Eskişehir'de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

Keşkül-ü Fukara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Gocuklu, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri yardımlara yeniden başlamanın mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Dernek gönüllüleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında aralarında, gelinlik, ayakkabı, erkek ve kadın kıyafetlerinin bulunduğu yaklaşık 2 bin parça giyim malzemesini tedarik etti.

Dernek üyeleri ve gönüllüler Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir kültür merkezinin bahçesine kullanılabilecek kıyafetleri tasnif ederek sabahın erken saatlerinde stantlara dizdi.

Gocuklu, üyelerin tamamen gönüllülük esasına göre görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Kentte yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için eşya ve kıyafet topluyoruz. Sosyal medya üzerinden eş, dost, aile yakınlarımıza bildiriyoruz. Onlar da ihtiyaç fazlası kıyafetlerini gönderiyorlar. Burada tasnif ediyoruz. Ailelerimiz de gelip seçerek buradan kıyafetlerini alıyorlar. Çocuk kıyafetleri, genç kıyafetleri ve yetişkinler için de kıyafetlerimiz var."