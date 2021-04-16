Eskişehir'de iki aydır kayıp olan kişiyi ormanlık alanda öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de iki aydır kayıp olan kişiyi ormanlık alanda öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde yaşayan ve iki aydır kayıp olan Emrah Sakarya'nın (29) öldürülmüş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Kayıp kişinin arkadaşı D.U'yu gözaltına alan polis, kadının ifadesine başvurdu. D.U, Emrah Sakarya'yı, kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı Ö.B'nin av tüfeğiyle öldürdüğünü ileri sürerek cesedin de ormanlık alanda olduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine Eskişehir- Mihalgazi kara yolundaki ormanlık alanda iz arama köpekleriyle çalışma yapan polis, Sakarya'nın cesedini buldu.

Gözaltına alınan Ö.B. ile D.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen katil zanlısı tutuklandı, D.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.