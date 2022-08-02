Eskişehir'de iki ayrı silahla yaralama olayının şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen iki ayrı silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler şüpheliler G.K. ile A.Y'yi olayda kullandıkları silahlarla saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.Y'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki iki ayrı silahla yaralama olayının zanlıları yakalandı - Son Dakika