Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Azeri uyruklu Türk vatandaşı olan ve örgütün il yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Sabina Maylıba ile avukatı katıldı.

İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, Maylıba'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.



Aynı mahkemedeki bir başka davada ise tutuksuz yargılanan Ayfer Oral da örgüt üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.