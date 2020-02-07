Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.


4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü aramalarla örgüt içinde görev aldığı iddia edilen tutuklu sanık Hakan Demirbaş ile avukatı katıldı.


İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Demirbaş'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederken, cezaevinde geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise tutuklu yargılanan İsmail Soylap 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılarak tahliye edildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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