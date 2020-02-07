Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise tutuklu yargılanan İsmail Soylap 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılarak tahliye edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü aramalarla örgüt içinde görev aldığı iddia edilen tutuklu sanık Hakan Demirbaş ile avukatı katıldı.

Eskişehir 'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

FETÖ firarileri, Hakan Şükür'ün dolandırıldığını itiraf etti: Onu dolandıran, bize ne yapmaz?