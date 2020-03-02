Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün emniyet yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Ö. ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ö'yü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" belirtilen tutuksuz sanık Adem Ö'ye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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