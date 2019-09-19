Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de iki FETÖ şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de iki FETÖ şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de iki FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Mesut K. ile İrfan S'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan iki zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:43 Kaynak: AA
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