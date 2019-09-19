Eskişehir'de iki FETÖ şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:43 Kaynak: AA
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Mesut K. ile İrfan S'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan iki zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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