Eskişehir 'de iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika

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