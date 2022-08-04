Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı

04.08.2022 11:48
Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı

Eskişehir'de iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

Eskişehir'de iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

Odunpazarı'na bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında Fahrettin Kıymaz'ın kullandığı 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Kazada 26 AB 492 plakalı aracın sürücüsü Fahrettin Kıymaz (36) olay yerinde hayatını kaybederken, 26 UC 397 plakalı aracın sürücüsü Hasan Vurucu kaçarak gittiği Yukarıçağlan Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince kaçarak gittiği evinde yakalanan Hasan Vurucu'nun, kaza esnasında alkollü olduğu ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Odunpazarı, Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika

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