ESKİŞEHİR'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇAPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇAPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

03.08.2022 06:00

ESKİŞEHİR'de, iki hafif ticari aracın kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'i ağır 4 kişi de yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, iki hafif ticari aracın kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan sürücü Hasan V., jandarma ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Fahrettin Kıymaz (36) yönetimindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden Fahrettin Kıymaz kaza yerinde yaşamını yitirirken, Menderes Şimşek (45), Mehmet Ali Okay (17), Ahmet Diler (28) ve Abdulkadir Komrat ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Abdulkadir Komrat ile Ahmet Diler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA YERİNE YAKIN OLAN EVİNE KAÇTI

Öte yandan, sürücülerden Hasan Vurucu, kazanın ardından yaya olarak evinin olduğu Yukarıçağlan Mahallesi'ne kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede evinde yakalanan Vurucu, sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇAPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
10:00 Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇAPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement