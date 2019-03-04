Eskişehir'de İki Lise Ortak Konser Verecek
1 saat önce
Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi ortak konser verecek.
Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi ortak konser verecek.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.30'da gerçekleştirilecek ücretsiz konser, herkese açık olacak.
Okul müdürü Ersin Kökten, yaptığı açıklamada, iki lisenin ortak konserin genç yeteneklerin ortaya çıkması konusunda önemli olduğunu belirterek, genç yetenekleri dinlemek isteyen herkesi konsere beklediklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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