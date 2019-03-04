Eskişehir'de İki Lise Ortak Konser Verecek

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi ortak konser verecek.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi ortak konser verecek.



Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.30'da gerçekleştirilecek ücretsiz konser, herkese açık olacak.



Okul müdürü Ersin Kökten, yaptığı açıklamada, iki lisenin ortak konserin genç yeteneklerin ortaya çıkması konusunda önemli olduğunu belirterek, genç yetenekleri dinlemek isteyen herkesi konsere beklediklerini kaydetti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler