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Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

20.11.2021 11:01
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sıla Yıldırım idaresindeki 26 VZ 845 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 88. kilometresinde, Ahmet Nuri Taşdemir'in kullandığı 59 AH 519 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Sıla, Alperen ve Ali Enes Yıldırım 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Ahmet Nuri ve Neriman Taşdemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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