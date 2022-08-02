İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü ilçe merkezi ile Yörükyayla Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat T. kendi kullandığı 26 NF 798 plakalı otomobil ile bir anlık dalgınlık sonucu mahalle çıkışında karşı yönden gelen Hakan Ş. yönetimindeki 26 HL 052 plakalı otomobile çarptı. Kafa kafaya çarpışan iki aracın sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Hamit T. ile Mustafa Ş. yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza sonucun iki araçta da maddi hasar oluştu.

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR