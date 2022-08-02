İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

02.08.2022 11:47
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü ilçe merkezi ile Yörükyayla Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat T. kendi kullandığı 26 NF 798 plakalı otomobil ile bir anlık dalgınlık sonucu mahalle çıkışında karşı yönden gelen Hakan Ş. yönetimindeki 26 HL 052 plakalı otomobile çarptı. Kafa kafaya çarpışan iki aracın sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Hamit T. ile Mustafa Ş. yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza sonucun iki araçta da maddi hasar oluştu.

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Nadir Küpeli: 'ESOGÜ ile güzel çalışmalara imza atacağız' Nadir Küpeli: 'ESOGÜ ile güzel çalışmalara imza atacağız' Vatandaşlar motivasyon kaynağını ağaçlara yazılan notlarda buldu Vatandaşlar motivasyon kaynağını ağaçlara yazılan notlarda buldu
Kaynak: İHA

Eskişehir, İnönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement