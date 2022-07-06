Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A, N.G. ve S.G.M. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.U. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de iki valizin astarlarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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