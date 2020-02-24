Eskişehir'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' - Son Dakika

Eskişehir'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı"

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Eskişehir'de

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Garnizon Komutan Vekili Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ilçe kaymakamları ile diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir'deki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, kara yolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular ile kış mevsiminde alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Çakacak, vatandaşları huzurlu ve güvenilir bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Vali Çakacak, "Eskişehir'de huzur ve güvenin sağlanması, huzur ortamının devam ettirilmesi ve güvenli bir Eskişehir için polis ve jandarma mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başındadır." ifadesini kullandı.

Genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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