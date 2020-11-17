Eskişehir'de İl Sağlık Müdürü Bilge ile Şehir Hastanesi Başhekimi Bildirici'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de İl Sağlık Müdürü Bilge ile Şehir Hastanesi Başhekimi Bildirici'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı
17.11.2020 16:51
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Prof. Dr. Uğur Bilge ile Dr. Yaşar Bildirici'nin hafif semptom göstermesi üzerine test yaptırdıkları, test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Prof. Dr. Uğur Bilge ile Dr. Yaşar Bildirici'nin doktorların tavsiyesi üzerine tedavilerinin evde devam ettiği belirtildi.
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