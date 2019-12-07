Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı

Eskişehir'de, sokak ortasında bir şahsı gasp eden iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokakta yaşandı. U.T. (32) akşam saat 22.15 sıralarında Nayman Sokak üzerinde yürüdüğü esnada, kuzeni R.E.E. (19) ve A.T. (19) isimli şüpheliler kendisine saldırıda bulundu. Zanlılar, saldırı esnasında meydana gelen kavgada, U.T.'nin sırtında bulunan ve içerisinde laptopunun olduğu çantayı zorla gasp edip kaçtı.



Ardından Çarşı Polis Merkezine şikayette bulunmak üzere giden U.T.'ye, burada tanımadığı bir erkek şahıs tarafından çantası ve laptopu getirildi.



Öte yandan, polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR