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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de, sokak ortasında bir şahsı gasp eden iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de, sokak ortasında bir şahsı gasp eden iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokakta yaşandı. U.T. (32) akşam saat 22.15 sıralarında Nayman Sokak üzerinde yürüdüğü esnada, kuzeni R.E.E. (19) ve A.T. (19) isimli şüpheliler kendisine saldırıda bulundu. Zanlılar, saldırı esnasında meydana gelen kavgada, U.T.'nin sırtında bulunan ve içerisinde laptopunun olduğu çantayı zorla gasp edip kaçtı.


Ardından Çarşı Polis Merkezine şikayette bulunmak üzere giden U.T.'ye, burada tanımadığı bir erkek şahıs tarafından çantası ve laptopu getirildi.


Öte yandan, polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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