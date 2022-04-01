Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu

01.04.2022 12:36
Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu

Eskişehir'de, Ahmet Hamdi Bayraktar İlkokulundan 70 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığında konuk edildi.

Eskişehir'de, Ahmet Hamdi Bayraktar İlkokulundan 70 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığında konuk edildi.

Komutanlığa bağlı Trafik Amirliği koordinesinde gerçekleşen ziyarette çocuklar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Trafik, Narkotik Köpek Timi ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

"Tim Jandarma" isimli animasyon çizgi filmi izletilen, trafik eğitim parkurunda hazırlanan araçlara bindirilen çocuklar, daha sonra narkotik ve asayiş köpek timinin gösterisini izledi.

Öğrencilerin, jandarma teşkilatı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanan etkinlikte, ayrıca okul ve okul çevresinin güvenliği ve kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Ayrıca öğrencilere, Jandarma Çocuk dergisi, Çevre Koruma broşürü, jandarma trafik timleri boyama kitabı, Türk bayrağı gibi hediyeler dağıtıldı.

Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu
Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu
Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu
Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu

Eskişehir, Narkotik, Jandarma, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement