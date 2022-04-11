Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

11.04.2022 13:55
Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de bir inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniakçayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren inşaat firmasına ait şantiyede meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliden birini, bakır ve demir alaşımlı çok sayıda inşaat malzemesi ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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