Eskişehir'de inşaatta silahla atış talimi yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de inşaatta silahla atış talimi yapan kişi gözaltına alındı

16.04.2022 10:40
Eskişehir'de inşaatta silahla atış talimi yapan kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de inşaat halindeki bir binanın içinde silahla atış talimi yapan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de inşaat halindeki bir binanın içinde silahla atış talimi yapan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacahöyük Mahallesi'nde bir inşattan silah sesleri duyulduğu bilgisi üzerine bu bölgeye gitti.

Ekipler, inşaatta yaptıkları araştırmada D.T'nin hedef olarak dizdiği şişelere ateş ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde seri numarası silinmiş ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği ve yeni atıldığı tespit edilen 8 boş kovan ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "meskun mahalde ateş etmek"ten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de inşaatta silahla atış talimi yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de inşaatta silahla atış talimi yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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