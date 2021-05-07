Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 5 Mayıs'ta "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlene eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.A.S, M.K. ile M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.A.S, M.K. ile M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında daha önce emniyette işlemleri tamamlanan 8 kadın ile 25 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 'insan ticareti, fuhşa teşvik' gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika