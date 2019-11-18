Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de ipotekli konut satışında büyük artış
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Eskişehir'de ipotekli konut satışında büyük artış

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2019 Ekim ayında 2 bin 185 konut satılırken, ipotekli satış oranı yüzde 778,7 oranında arttı.

Eskişehir'de ipotekli konut satışında büyük artış, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2019 Ekim ayında 2 bin 185 konut satılırken, ipotekli satış oranı yüzde 778,7 oranında arttı.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında, 2018 Ekim ayına göre yüzde 3,1 oranında azalarak 2 bin 185 adet oldu.


Eskişehir'de konut satışlarında 2019 Ekim ayında konutların 734 adedi İlk defa (ilk el satış), bin 451 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 185 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 778,7 oranında artarak 826 adet, diğer satışlar ise yüzde 37,1 oranında azalarak bin 359 adet olarak gerçekleşti.


Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 826 konutun 272 adedi ilk satış, 554 adedi ise ikinci el satış oldu.


Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 bin 810 konut satıldı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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