Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı

13.05.2022 18:17
Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı

Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Amjed M.M. (28), tutuksuz sanıklardan kardeşi Asaad M.M, Ammeer M.M. ve Sarhan S.A'nın yanı sıra Sally'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Hasan A.A. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Savunmasını yapan cinayet sanığı Amjed M.M, yakın arkadaşı Sally'yi öldürmediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Sally ile kaybolduğu gün buluşup evime gittik. Ben 2 aylığına eğitim için Malezya'ya gidecektim. Bu nedenle evimdeki eşyalarımı topluyordum. Sally de evi toplamaya yardım etti. Daha sonra bana yardım etmek için evde bulunan 8 kilogram kurban etini parçalamaya çalıştı. Evdeki malzemelerle eti parçalayamayınca benden etleri parçalayacak bir şey getirmemi istedi. Bunun üzerine evden ayrıldım. Bir dükkandan baltayı eve getirip Sally'ye verdim. Sally, baltanın sapının oynadığını ve tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de baltayı aldığım dükkana iade ettim. Yerine de etleri parçalamak için testere aldım. Sally testereyi görünce gülerek onunla et kesilemeyeceğini söyledi. Vazgeçip etleri dolaba koyduk. Daha sonra beraber tavuk yemeği yaparak yedik. Ardından ben kedi ve köpeklere mama dağıtmak için evden çıktım. Çöp kutularının yanlarına yemek bıraktım. Eve döndükten sonra Sally arkadaşıyla bir kafede buluşacağını söyleyip evden çıktı. Kiminle buluştuğunu bilmiyorum. Gece telefonla aradım ama kendisine ulaşamadım. Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor."

Anne Leyla Naim Al-Abbood ise sanıkları önceden tanımadığını dile getirdi.

Kızının, kaybolmadan bir ay önce katil zanlısı Amjed M.M'nin yaptığı evlilik teklifini kabul etmediğini aktaran Al-Abbood, "Kızımın cep telefonu en son katil zanlısının evinden sinyal vermiş. Sanıktan şikayetçiyim. Benim iki kızım var. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Sally'nin evden kaçmasını gerektirecek bir durum yok." dedi.

Sally'nin kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood da ablasının olay günü Amjed M.M. ile buluşmak için evlerinden ayrıldığını ifade ederek, "Ben de 'Bir aydır görüşmüyorsunuz neden buluşacaksınız?' diye sordum. Amjed'in kendisine önemli bir şey söyleyeceğini, görüşmek için çok ısrar ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Duruşma öncesi adliye önünde ellerinde Sally'nin fotoğraflarıyla basın açıklaması yapan kadın derneklerinin üyeleri ise davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'den itibaren haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çok sayıda kişinin ifadesine başvurmuştu. Kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

İddianamede, cinayet sanığı Amjed M.M. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, ona yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar kardeşi Asaad M.M, arkadaşları Ammeer M.M, Sarhan S.A. ve Hasan A.A'nın ise "suçluyu kayırma" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YORUMLAR
500
Iraklı Sally'nin annesi mahkemede haykırdı: Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok Iraklı Sally'nin annesi mahkemede haykırdı: Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması

Ağırlaştırılmış Müebbet, Eskişehir, Mahkum, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:59:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement