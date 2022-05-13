Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Amjed M.M. (28), tutuksuz sanıklardan kardeşi Asaad M.M, Ammeer M.M. ve Sarhan S.A'nın yanı sıra Sally'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Hasan A.A. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Savunmasını yapan cinayet sanığı Amjed M.M, yakın arkadaşı Sally'yi öldürmediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Sally ile kaybolduğu gün buluşup evime gittik. Ben 2 aylığına eğitim için Malezya'ya gidecektim. Bu nedenle evimdeki eşyalarımı topluyordum. Sally de evi toplamaya yardım etti. Daha sonra bana yardım etmek için evde bulunan 8 kilogram kurban etini parçalamaya çalıştı. Evdeki malzemelerle eti parçalayamayınca benden etleri parçalayacak bir şey getirmemi istedi. Bunun üzerine evden ayrıldım. Bir dükkandan baltayı eve getirip Sally'ye verdim. Sally, baltanın sapının oynadığını ve tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de baltayı aldığım dükkana iade ettim. Yerine de etleri parçalamak için testere aldım. Sally testereyi görünce gülerek onunla et kesilemeyeceğini söyledi. Vazgeçip etleri dolaba koyduk. Daha sonra beraber tavuk yemeği yaparak yedik. Ardından ben kedi ve köpeklere mama dağıtmak için evden çıktım. Çöp kutularının yanlarına yemek bıraktım. Eve döndükten sonra Sally arkadaşıyla bir kafede buluşacağını söyleyip evden çıktı. Kiminle buluştuğunu bilmiyorum. Gece telefonla aradım ama kendisine ulaşamadım. Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor."

Anne Leyla Naim Al-Abbood ise sanıkları önceden tanımadığını dile getirdi.

Kızının, kaybolmadan bir ay önce katil zanlısı Amjed M.M'nin yaptığı evlilik teklifini kabul etmediğini aktaran Al-Abbood, "Kızımın cep telefonu en son katil zanlısının evinden sinyal vermiş. Sanıktan şikayetçiyim. Benim iki kızım var. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Sally'nin evden kaçmasını gerektirecek bir durum yok." dedi.

Sally'nin kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood da ablasının olay günü Amjed M.M. ile buluşmak için evlerinden ayrıldığını ifade ederek, "Ben de 'Bir aydır görüşmüyorsunuz neden buluşacaksınız?' diye sordum. Amjed'in kendisine önemli bir şey söyleyeceğini, görüşmek için çok ısrar ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Duruşma öncesi adliye önünde ellerinde Sally'nin fotoğraflarıyla basın açıklaması yapan kadın derneklerinin üyeleri ise davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'den itibaren haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çok sayıda kişinin ifadesine başvurmuştu. Kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

İddianamede, cinayet sanığı Amjed M.M. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, ona yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar kardeşi Asaad M.M, arkadaşları Ammeer M.M, Sarhan S.A. ve Hasan A.A'nın ise "suçluyu kayırma" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.