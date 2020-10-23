Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, iş bulma vaadiyle bir kadının 45 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen Ramazan K'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlının saklandığı eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.