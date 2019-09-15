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Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü

54 dakika önce

Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü, System.String[]

Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Eskişehir- Alpu kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı (38), yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki "beton hunisi"ndeyken dengesini yitirerek zemine düştü.

Ağır yaralanan Ağralı, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakup Ağralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Eskişehir, Alpu, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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