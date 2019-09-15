Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü
54 dakika önce
Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Eskişehir- Alpu kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı (38), yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki "beton hunisi"ndeyken dengesini yitirerek zemine düştü.
Ağır yaralanan Ağralı, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakup Ağralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Dedikoducu işçiye tazminat yok CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor İmamoğlu'nun atadığı Bahaddin Yetkin istifa etmişti, İSBAK'ın yeni müdürü Esat Temimhan oldu TBMM'nin açtığı sınavda skandal iddia: 98 puan alan elendi, 62 puan alan terfi ettirildi