Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

07.03.2022 16:17
Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir iş yerinden iş makineleri ve ekipmanlarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir iş yerinden iş makineleri ve ekipmanlarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirler Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 7 ton ağırlığında torna makinesi, 4 ton ağırlığında freze makinesi ile ikişer ton ağırlığında sütun matkap makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Asayiş ekiplerince iş yeri ve çevresinde yapılan teknik ve fiziki takip soncunda olayda kullanılan araçlar ile 3 hırsızlık şüphelisinin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Çalınan iş makineleri ve malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500
15 tonluk makineleri çalan 3 şüpheliyi jandarma yakaladı 15 tonluk makineleri çalan 3 şüpheliyi jandarma yakaladı Tüfekle vurulan köpeğin ayağı parçalandı Tüfekle vurulan köpeğin ayağı parçalandı

Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Bir anlık gaflet: Açık unutulan araba kapısı, 5 bin euroya mal oldu!
16:09 Rus ordusu adım adım yaklaşırken, Ukraynalılar direnişe yaratıcılık da kattı: Son icatları molotof fırlatan mancınık!
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:23:59. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement