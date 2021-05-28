Eskişehir'de iş ortağını öldürdüğü iddia edilen sanığa 14 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Servet T. (52) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, "sanığın haksız tahrik altında kasten insan öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, cinayeti kasten işlemediğini dile getirerek, "Aramızda alacak verecek yoktu. Benden ihtiyacı olduğunda para isterdi, verirdim. Sonra geri öderdi. Olay günü alkollüydük. Mutfakta bana küfür etti. İçki şişesi vardı elinde. Kırıktı. Yatak odasına kaçtım. Şişeyi kafama vurdu. Silah boğuşma sırasında patladı. Kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, cezada indirime giderek neticeten sanığın 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Olay

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında birlikte yaşayan müteahhit Servet T. ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan (48) arasında 2019 Ekim ayında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet T, odadan aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurmuştu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kavga sırasında başından yaralanan Servet T. ise tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.