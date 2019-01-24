Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de İş Yeri Yangını

Eskişehir'de İş Yeri Yangını

1 saat önce

Eskişehir'de bir iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

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Eskişehir'de bir iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde Coşkun Öngel'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Eskişehir, Güncel
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