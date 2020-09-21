Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Eskişehir- Bursa kara yolunun 21. kilometresinde lastik tamiri yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, toprak altına gizlenmiş düzenekte 10 bin 230 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.