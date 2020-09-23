Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda, toprak altına gizlenmiş düzenekte 10 bin 230 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı

Salgını fırsata çeviren girişimci koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi

Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti

TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz